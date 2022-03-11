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18:17 11.03.2022

Токаев принял президента Тюркской академии

Токаев принял президента Тюркской академии Фото: Акорда
Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о текущей деятельности и дальнейших планах Международной Тюркской академии, сообщает Zakon.kz.

Президенту рассказали о мероприятиях, которые будут проводиться на высоком уровне в рамках празднования 150-летия Ахмета Байтурсынова и 130-летия Мухтара Ауэзова совместно с международными организациями, передает Акорда.

Главе государства также были представлены «Атлас тюркского мира» и книги о нашей 5-тысячелетней антропологической истории, изданные Международной Тюркской академией.

Президент дал высокую оценку инициативам Международной Тюркской академии и поручил продолжить работу в этом направлении.

Константин Вноровский
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