Токаев принял президента Тюркской академии

Президенту рассказали о мероприятиях, которые будут проводиться на высоком уровне в рамках празднования 150-летия Ахмета Байтурсынова и 130-летия Мухтара Ауэзова совместно с международными организациями, передает Акорда.

Главе государства также были представлены «Атлас тюркского мира» и книги о нашей 5-тысячелетней антропологической истории, изданные Международной Тюркской академией.

Президент дал высокую оценку инициативам Международной Тюркской академии и поручил продолжить работу в этом направлении.