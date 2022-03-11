Процесс выдвижения фильмов от Казахстана на «Оскар» предложили реформировать

Отбором на «Оскар» от Казахстана занимается Оскаровский комитет при Союзе кинематографистов.

На соискание «Оскара» за 2021 год Оскаровский комитет выбрал фильм Адильхана Ержанова «Желтая кошка», успевший получить награды на нескольких кинофестивалях. Однако члены Американской киноакадемии его не оценили, и в шорт-лист картина не попала.

Казахстан отправлял свои картины на «Оскар» 16 раз, и лишь однажды фильм стал номинантом. В 2007 году страну представлял практически российский фильм – историческая драма «Монгол» Сергея Бодрова (съемки фильма частично прошли в Казахстане, также нашу страну в нем представляла продюсер Гульнара Сарсенова).

Президент ОО «Национальная академия кинематографических искусств и наук» режиссер Рашид Нугманов считает, что процедуру выдвижения фильмов от Казахстана на «Оскар» нужно кардинально менять.

У нас есть предложение, которое мы сделали несколько лет назад. Киноакадемия проводит премию «Тулпар», регламент которой полностью идентичен и на 100% отвечает формату американского «Оскара». При определении победителей премии «Тулпар» голосуют все кинематографисты, а не 3-4 человека в закрытом Оскаровском комитете при Союзе кинематографистов. Суть нашего предложения в том, чтобы победитель премии «Тулпар» в номинации «Лучший фильм» отправлялся бы на «Оскар» от Казахстана в номинацию «Лучший иностранный фильм». Режиссер Рашид Нугманов

В начале апреля в Алматы ожидается выездное заседание рабочей группы Мажилиса по обсуждению проекта закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам кинематографии и культуры». Киноакадемия намерена сформировать инициативную группу и донести до законодателей свои предложения, отражающие пожелания всех кинематографистов касательно законодательного закрепления процедуры выдвижения фильмов на «Оскар» от Казахстана, чтобы сделать ее прозрачной.

Конечная цель предложений состоит в том, чтобы влиять на выдвижение фильмов на «Оскар» могли все кинематографисты, а не узкий круг экспертов.

Обсуждать работу коллег кинематографисты в один голос отказываются, оценку фильмов, которые в разные годы были выдвинуты от Казахстана на «Оскар», они оставляют зрителям и кинокритикам.

Какие картины выдвигались от Казахстана на «Оскар» за все время.