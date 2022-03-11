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15:27 11.03.2022

Неспокойная погода ждет казахстанцев в выходные

Штормовое предупреждение Фото: pixabay
Штормовые предупреждения объявлены в целом ряде регионов Казахстана на выходные с 11 по 13 марта, передает Zakon.kz.

Ухудшение погоды ждет жителей Актюбинской, Северо-Казахстанской, Карагандинской, Кызылординской и Западно-Казахстанской областей.

  • 12 марта на севере, востоке Актюбинской области ожидается северный, северо-восточный ветер, порывы 18 м/с.

  • 12 марта на юге Северо-Казахстанской области ожидается низовая метель. На западе области ожидается туман. Ветер восточный на юге изападе области, с порывами до 15-20 м/с.

  • 12 марта на юге, западе Карагандинской области ожидаются туман, гололед, на севере области - низовая метель. Ветер восточный, северо-восточный, ночью и утром на севере области порывы до 15-20 м/с.

  • 12 марта на большей части Кызылординской области днем ожидаются осадки (дождь, снег). На севере области ожидается гололед. В центре области ожидается туман.

  • 12 марта на юге Западно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, ночью на западе области порывы до 15-20 м/с.

Тем временем, в горах под Алматы сохраняется опасность схода снежных лавин.

В связи с ожидаемыми осадками и неустойчивым состоянием снежного покрова на склонах гор в бассейнах рек Большая и Малая Алматинка в период 12-14 марта сохраняется опасность схода снежных лавин. Туристам не рекомендует выход на крутые заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин.

Альберт Ахметов
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