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20:08 11.03.2022

Экс-чемпион мира из Казахстана передумал завершать карьеру

Пекин-2022 Фото: НОК РК/Сали Сабиров
Конькобежец Денис Кузин, чемпион мира 2013 года, объявивший о завершении спортивной карьеры во время зимней Олимпиады-2022, решил выступить как минимум еще на одном старте, передает Zakon.kz.

Новостью о возобновлении тренировок и выступлении на очередном соревновании 33-летний Денис Кузин поделился в своем Instagram.

Скоро снова уезжаю на тренировочный сбор, на чемпионат Казахстана. Думаю, после предыдущего сторис будет много вопросов, почему я опять еду на соревнования, хотя я сказал, что я заканчиваю карьеру. Сложно сказать одно почему, но скажу, что я не удовлетворен своим бегом, своим результатом и я не хочу заканчивать на такой плачевной ноте и не хочу заканчивать проигравшим. Поэтому я еду опять выступать, показывать достойный результат и дальше готовиться, а там посмотрим как будетЭкс-чемпион мира Денис Кузин

На зимней Олимпиаде-2022 Кузин занял 23 место в своей коронной дистанции 1000 метров, пробежва ее за 1 минуту 10.077 секунд.

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Альберт Ахметов
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