В Казахстане отменяют обязательное ношение масок и использование Ashyq

В работе совещания приняли участие представители государственных органов и руководители регионов, передает пресс-служба премьер-министра РК.

Учитывая стабилизацию эпидемиологической ситуации в стране Межведомственной комиссией по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан принято решение отменить :

На всех объектах в регионах, находящихся в «желтой» и «зеленой» зонах эпидемиологического риска: обязательное использование мобильного приложения «Ashyq»; требования к соблюдению социальной дистанции; обязательную термометрию.

Обязательное ношение масок на открытом воздухе во всех зонах эпидемиологического риска.

Ограничения допуска на работу в очном режиме (объекты сферы услуг) для работников, не получивших вакцинацию против COVID-19.