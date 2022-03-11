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Законодательство РК
19:54 11.03.2022

В Казахстане отменяют обязательное ношение масок и использование Ashyq

Отмена ношения масок в Казахстане Фото: Zakon.kz
11 марта под председательством заместителя премьер-министра РК Ералы Тугжанова состоялось заседание МВК по недопущению распространения коронавирусной инфекции. Отменяется ряд ограничений в «зеленых» и «желтых» зонах, сообщает Zakon.kz.

В работе совещания приняли участие представители государственных органов и руководители регионов, передает пресс-служба премьер-министра РК.

Учитывая стабилизацию эпидемиологической ситуации в стране Межведомственной комиссией по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан принято решение отменить:

  1. На всех объектах в регионах, находящихся в «желтой» и «зеленой» зонах эпидемиологического риска: обязательное использование мобильного приложения «Ashyq»; требования к соблюдению социальной дистанции; обязательную термометрию.

  2. Обязательное ношение масок на открытом воздухе во всех зонах эпидемиологического риска.

  3. Ограничения допуска на работу в очном режиме (объекты сферы услуг) для работников, не получивших вакцинацию против COVID-19.

  4. Обязательное лабораторное тестирование методом ПЦР при въезде и выезде с вахты для сотрудников организаций, работающих вахтовым методом.

В завершение совещания Е.Тугжанов поручил акиматам усилить темпы вакцинации и ревакцинации граждан.

Константин Вноровский
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