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20:22 11.03.2022

Генпрокуратура РФ потребовала ограничить доступ к Instagram

Генпрокуратура РФ Фото: pixabay
Генпрокуратура РФ потребовала заблокировать Instagram и признать Meta экстремистской организацией, сообщает Zakon.kz.

Претензии Генпрокуратуры к Instagram связаны с тем, что в ходе проведения РФ спецоперации на Украине в этой соцсети «распространяются информационные материалы, содержащие призывы к совершению насильственных действий (убийств) в отношении граждан Российской Федерации, в том числе военнослужащих, а также систематически размещается информация, содержащая призывы к участию граждан на территории Российской Федерации в массовых беспорядках, сопровождающихся насилием», передает ТАСС.

Следственный комитет уже завел уголовное дело в связи с незаконными призывами к убийствам и насилию в отношении россиян «со стороны сотрудников американской компании Meta, владеющей социальными сетями Facebook и Instagram». Сообщение СК РФ в Telegram

Кроме того, Генпрокуратура РФ прекращает работу своего официального аккаунта в Instagram.

4 марта надзорное ведомство приняло решение о признании соцсети Facebook причастной к нарушениям прав и свобод человека, граждан РФ, гарантирующих в том числе свободу массовой информации.

11 марта стало известно, что компания Meta временно разрешила размещать в своих соцсетях Facebook и Instagram призывы к насилию в отношении российских военных.

Константин Вноровский
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