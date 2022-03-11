Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
20:49 11.03.2022

Тимофей Скатов уступил в четвертьфинале итальянского Челленджера

Теннис Челленджер Италия Фото: ktf.kz
Североказахстанский теннисист Тимофей Скатов не сумел выйти в стадию полуфинала одиночного разряда на грунтовом турнире Roseto Degli Abruzzi, сообщает Zakon.kz

В 1/4 финала Тимофей Скатов в упорном противостоянии уступил хозяину этих соревнований, седьмому сеяному Флавио Каболли. В начале матча теннисист из Петропавловска неплохо противостоял 19-летнему итальянцу, выиграв у него первый сет – 6:4. Но затем соперник Тимофея поменял тактику игры, что незамедлительно сказалось на ходе поединка.

Оставшиеся две партии Каболли записал в свой актив – 6:2, 6:4. Итальянец потратил почти два с половиной часа времени, чтобы одержать победу над Скатовым.

Следите за спортивными событиями и ставьте на онлайн-букмекере №1 в Казахстане Parimatch. Новым игрокам +100% к первому пополнению.

Куандык Шынасилов
Италия
Россия вводит запрет на вывоз сахара, поставки в ЕАЭС не исключаются
10.03.2022
Пенсионные выплаты из ЕНПФ будут осуществляться по-новому с 1 апреля 2022 года
11.03.2022
Скончался солист российской группы «Отпетые мошенники»
11.03.2022
Air Astana прекращает полеты в Россию
11.03.2022
Рост числа заболевших COVID-19 за сутки выявили в Казахстане
11.03.2022
Главная Топ LIVE Все