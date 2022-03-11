Тимофей Скатов уступил в четвертьфинале итальянского Челленджера

В 1/4 финала Тимофей Скатов в упорном противостоянии уступил хозяину этих соревнований, седьмому сеяному Флавио Каболли. В начале матча теннисист из Петропавловска неплохо противостоял 19-летнему итальянцу, выиграв у него первый сет – 6:4. Но затем соперник Тимофея поменял тактику игры, что незамедлительно сказалось на ходе поединка.

Оставшиеся две партии Каболли записал в свой актив – 6:2, 6:4. Итальянец потратил почти два с половиной часа времени, чтобы одержать победу над Скатовым.

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