20:49 11.03.2022
Тимофей Скатов уступил в четвертьфинале итальянского Челленджера
Фото: ktf.kz
Североказахстанский теннисист Тимофей Скатов не сумел выйти в стадию полуфинала одиночного разряда на грунтовом турнире Roseto Degli Abruzzi, сообщает Zakon.kz
В 1/4 финала Тимофей Скатов в упорном противостоянии уступил хозяину этих соревнований, седьмому сеяному Флавио Каболли. В начале матча теннисист из Петропавловска неплохо противостоял 19-летнему итальянцу, выиграв у него первый сет – 6:4. Но затем соперник Тимофея поменял тактику игры, что незамедлительно сказалось на ходе поединка.
Оставшиеся две партии Каболли записал в свой актив – 6:2, 6:4. Итальянец потратил почти два с половиной часа времени, чтобы одержать победу над Скатовым.
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