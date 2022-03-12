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00:31 12.03.2022

Алмабаев одолел непобежденного азербайджанского бойца на Brave CF 57

Победа в Бахрейне Фото: Instagram/asu_zulfikar57
На турнире Brave CF 57 в Бахрейне казахстанский боец ММА Асу Алмабаев победил Имрана Магамарова из Азербайджана, сообщает Zakon.kz.

Решение судей было единогласным – 30-27.

Поединок в наилегчайшем продлился все отведенные три раунда. Большей частью бой шел в партере, где Асу полностью доминировал.

Для Алмабаева это 15-я победа в карьере и 11-я подряд. Под эгидой лиги Brave CF Асу выиграл во второй раз. Имран Магарамов потерпел первое поражение.

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Константин Вноровский
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