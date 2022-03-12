Марию Агапову отстранили от боев в UFC после поражения

Казахстанку Марию Агапову отстранили от боев после поражения на турнире UFC 272, передает Sports.kz.

В поединке против украинки Марины Мороз представительница Казахстана уступила своей сопернице во втором раунде, сдавшись после удушающего приема.

Это поражение стало для казахстанской спортсменки вторым в четырех боях UFC, а также первым боем, за который она не смогла получить дополнительный бонус.

Промоушн по медицинским причинам отстранил Агапову от поединков сроком на один месяц, дата истечения медицинской дисквалификации — 5 апреля.

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