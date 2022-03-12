07:29 12.03.2022
Андрей Голубев вышел в 1/16 финала Мастерса в США
Фото: ktf.kz
Лучший казахстанский парный игрок Андрей Голубев удачно стартовал в крупном международном турнире на кортах американского Индиан-Уэллса в дуэте с третьей ракеткой мира Александром Зверевым из Германии, сообщает Zakon.kz
Казахстано-немецкий тандем в первом круге этих престижных соревнований обыграл Даниэля Эванса (Англия) и Карена Качанова (Россия) – 7:5, 6:3.
Далее на пути к четвертьфиналу у Андрея и Александра будут победители встречи Аревало (Аргентина) / Ройер (Голландия) – Пиирс (Австралия) / Полашек (Словакия).
К сожалению, одиночный разряд Мастерса в Индиан-Уэллсе покидает Михаил Кукушкин.
Вторая ракетка Казахстана не смог одолеть в первом круге основной сетки американца Тима Пола – 4:6, 4:6.
Следите за спортивными событиями и ставьте на онлайн-букмекере №1 в Казахстане Parimatch. Новым игрокам – плюс 100% к первому пополнению.