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07:55 12.03.2022

Глава Instagram назвал блокировку в России неправильной

Instagram Россия блокировка Фото: pixabay
Блокировка соцсети Роскомнадзором связана с решением Meta (в нее входят Instagram, Facebook и WhatsApp) изменить правила модерации контента, сообщает Zakon.kz.

Решение Роскомнадзора заблокировать Instagram неправильно, оно лишит россиян доступа к остальному миру. Об этом в Twitter заявил глава Instagram Адам Моззери.

В понедельник Instagram будет заблокирован в России. Это решение отрежет 80 млн человек в России друг от друга и от остального мира, поскольку ~80% людей в России подписаны на аккаунт Instagram за пределами своей страны. Это неправильно.Адам Моззери

Блокировка соцсети Роскомнадзором связана с решением Meta (в нее входят Instagram, Facebook и WhatsApp) изменить правила модерации контента.

Ранее в компании сообщили, что пользователям из ряда стран будет разрешено публиковать посты с лозунгами против российских солдат.

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