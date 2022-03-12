Глава Instagram назвал блокировку в России неправильной

Решение Роскомнадзора заблокировать Instagram неправильно, оно лишит россиян доступа к остальному миру. Об этом в Twitter заявил глава Instagram Адам Моззери.

В понедельник Instagram будет заблокирован в России. Это решение отрежет 80 млн человек в России друг от друга и от остального мира, поскольку ~80% людей в России подписаны на аккаунт Instagram за пределами своей страны. Это неправильно. Адам Моззери

Блокировка соцсети Роскомнадзором связана с решением Meta (в нее входят Instagram, Facebook и WhatsApp) изменить правила модерации контента.

Ранее в компании сообщили, что пользователям из ряда стран будет разрешено публиковать посты с лозунгами против российских солдат.