Небольшой рост заболеваемости COVID-19 за сутки выявили в Казахстане
Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 12 марта 2022 года.
За прошедшие сутки зарегистрировано 124 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в Нур-Султане – 9,
в Алматы – 40,
в Шымкенте – 4,
в Акмолинской области – 3,
в Актюбинской области – 3,
в Алматинской области – 3,
в Атырауской области – 8,
в ВКО – 10,
в Жамбылской области – 2,
в ЗКО – 3,
в Карагандинской области – 6,
в Костанайской области – 5,
в Кызылординской области – 1,
в Мангистауской области – 0,
в Павлодарской области – 7,
в СКО – 17,
в Туркестанской области – 3.
Всего в стране подтверждено 1 304 344 случая.
643 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
в Нур-Султане – 5,
в Алматы – 0,
в Шымкенте – 0,
в Акмолинской области – 20,
в Актюбинской области – 19,
в Алматинской области – 26,
в Атырауской области – 18,
в ВКО – 14,
в Жамбылской области – 196,
в ЗКО – 210,
в Карагандинской области – 29,
в Костанайской области – 32,
в Кызылординской области – 4,
в Мангистауской области – 0,
в Павлодарской области – 44,
в СКО – 24,
в Туркестанской области – 2.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 280 362 человека.