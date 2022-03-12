Небольшой рост заболеваемости COVID-19 за сутки выявили в Казахстане

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 12 марта 2022 года.

За прошедшие сутки зарегистрировано 124 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в Нур-Султане – 9,

в Алматы – 40,

в Шымкенте – 4,

в Акмолинской области – 3,

в Актюбинской области – 3,

в Алматинской области – 3,

в Атырауской области – 8,

в ВКО – 10,

в Жамбылской области – 2,

в ЗКО – 3,

в Карагандинской области – 6,

в Костанайской области – 5,

в Кызылординской области – 1,

в Мангистауской области – 0,

в Павлодарской области – 7,

в СКО – 17,

в Туркестанской области – 3.

Всего в стране подтверждено 1 304 344 случая.

643 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

в Нур-Султане – 5,

в Алматы – 0,

в Шымкенте – 0,

в Акмолинской области – 20,

в Актюбинской области – 19,

в Алматинской области – 26,

в Атырауской области – 18,

в ВКО – 14,

в Жамбылской области – 196,

в ЗКО – 210,

в Карагандинской области – 29,

в Костанайской области – 32,

в Кызылординской области – 4,

в Мангистауской области – 0,

в Павлодарской области – 44,

в СКО – 24,

в Туркестанской области – 2.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 280 362 человека.