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08:00 12.03.2022

Небольшой рост заболеваемости COVID-19 за сутки выявили в Казахстане

Коронавирус Казахстан Фото: Zakon.kz/Оксана Даирова
За прошедшие сутки в стране зарегистрировали на пять заболевших больше, чем днем ранее. Ни одного случая не выявили в Мангистауской области, сообщает Zakon.kz.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 12 марта 2022 года.

За прошедшие сутки зарегистрировано 124 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

  • в Нур-Султане – 9,

  • в Алматы – 40,

  • в Шымкенте – 4,

  • в Акмолинской области – 3,

  • в Актюбинской области – 3,

  • в Алматинской области – 3,

  • в Атырауской области – 8,

  • в ВКО – 10,

  • в Жамбылской области – 2,

  • в ЗКО – 3,

  • в Карагандинской области – 6,

  • в Костанайской области – 5,

  • в Кызылординской области – 1,

  • в Мангистауской области – 0,

  • в Павлодарской области – 7,

  • в СКО – 17,

  • в Туркестанской области – 3.

Всего в стране подтверждено 1 304 344 случая.

643 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в Нур-Султане – 5,

  • в Алматы – 0,

  • в Шымкенте – 0,

  • в Акмолинской области – 20,

  • в Актюбинской области – 19,

  • в Алматинской области – 26,

  • в Атырауской области – 18,

  • в ВКО – 14,

  • в Жамбылской области – 196,

  • в ЗКО – 210,

  • в Карагандинской области – 29,

  • в Костанайской области – 32,

  • в Кызылординской области – 4,

  • в Мангистауской области – 0,

  • в Павлодарской области – 44,

  • в СКО – 24,

  • в Туркестанской области – 2.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 280 362 человека.

Данияр Кунафин
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