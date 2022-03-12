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09:19 12.03.2022

QAZAQ AIR приостановила полеты в Россию

Казахстан авиарейсы Россия Фото: pixabay
12 марта QAZAQ AIR отменил рейс в Новосибирск. Пассажирам вернут стоимость билетов, для этого нужно обратиться в места их покупки, сообщает Zakon.kz.

QAZAQ AIR получила уведомление от страховой организации о непредоставлении страхового покрытия на территории России и в ее воздушном пространстве.

Из-за этого авиакомпания не в состоянии выполнять авиаперелеты в Россию до решения вопроса о страховом покрытии. 12 марта был отменен рейс в Новосибирск.

Пассажирам предлагается полный возврат стоимости билетов, который можно оформить по месту их приобретения.

Если билет был приобретен в авиакомпании, пассажирам рекомендовали обратиться по электронной почте info@flyqazaq.com. Вместе с заявкой на возврат нужно указать номер брони и контактные данные.

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