Финалистка «Битвы экстрасенсов» назвала знаки зодиака, чья жизнь изменится весной

Как сообщает «Вечерняя Москва», ясновидящая назвала пять знаков зодиака.

Рак

Раки этой весной будут жаждать приключений. Их энергия бьет ключом, они вдохновлены на изменения своей привычной жизни. Предсказательница советует прислушаться к этому позыву. Тогда вы точно не пожалеете, ведь интуиция отведет от Раков любые беды. Окружающие вас люди могут открыться с новой стороны — вы сможете четко понять: кто друг, а кто враг. Вполне вероятно, что отношения со многими людьми у вас изменятся, впрочем, как и личная жизнь. Кажетта считает, что сейчас рядом находится человек, который давно испытывает к вам романтические чувства.

Лев

Львов поглотила рутина, поэтому им просто необходимо что-то срочно поменять в своей жизни. Кроме приевшейся бытовухи, на их моральное состояние влияют общая усталость организма, простуды и недомогания. Ясновидящая советует взять себя в руки и переходить к активным действиям, потому что все начинания Львов этой весной просто обречены на успех. Кажетта порекомендовала переставить в доме мебель, сходить со второй половинкой на интересное мероприятие, а в профессиональной сфере — выбрать новый путь решения проблем и ведения дел. Например, начать посещать курсы повышения квалификации.

Дева

Представителями этого знака руководит интуиция. Если она говорит, что нужно отправиться в поездку, потратиться на крупную покупку, прервать общение с определенным человеком, то, скорее всего, именно так и надо поступить. Кроме того, предупреждает ясновидящая, рядом с Девами есть человек, который мешает им двигаться дальше и достигать высот как в карьере, так и в личной жизни. Причина проста — зависть. А на работе возможно недопонимание в отношениях с коллегами. Кажетта рекомендует запастись терпением, иначе не избежать крупных конфликтов, которые могут закончиться увольнением.

Весы

В начале весны представителей знака ждет сюрприз, скорее всего, в финансовом плане. Однако ясновидящая напоминает, что сюрпризы бывают и неприятными. По натуре Весы вообще не склонны заниматься деньгами, но придется себя заставить. К середине весны ситуация должна прийти в норму. Дома, советует Кажетта, Весам следует быть более сдержанными, чем обычно. Домашние не смогут долго терпеть дурное настроение и напряженность, поэтому существует риск нарваться на скандал.

Скорпион

Весной энергия Скорпионов будет бить через край. Они будут заражать окружающих позитивом благодаря своей общительности и жизнерадостности. Особенно ярко это будет проявляться в начале весны. Скорпионов посетит вдохновение, они будут фонтанировать различными идеями. Но не стоит полностью полагаться на снизошедшую музу, предупреждает ясновидящая. Она рекомендует трезво оценивать свои возможности.