09:59 12.03.2022
От КВИ за сутки скончался один казахстанец
Фото: Zakon.kz
За прошедшие сутки в Казахстане зафиксировали 124 новых случая заражения КВИ. Информацию о заболеваемости предоставил Минздрав РК, сообщает Zakon.kz.
На 12 марта лечение от КВИ продолжают получать 11 394 человека (10 339+ и 1055 КВИ-), из них в стационарах – 1024, на амбулаторном уровне – 10 370.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
в тяжелом состоянии – 86,
в состоянии крайней степени тяжести – 27,
на аппарате ИВЛ – 22.
Фото: Минздрав РК