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09:59 12.03.2022

От КВИ за сутки скончался один казахстанец

Казахстан КВИ Фото: Zakon.kz
За прошедшие сутки в Казахстане зафиксировали 124 новых случая заражения КВИ. Информацию о заболеваемости предоставил Минздрав РК, сообщает Zakon.kz.

На 12 марта лечение от КВИ продолжают получать 11 394 человека (10 339+ и 1055 КВИ-), из них в стационарах – 1024, на амбулаторном уровне – 10 370.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

  • в тяжелом состоянии – 86,

  • в состоянии крайней степени тяжести – 27,

  • на аппарате ИВЛ – 22.

КВИ Казахстан

Фото: Минздрав РК

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