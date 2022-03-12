От КВИ за сутки скончался один казахстанец

На 12 марта лечение от КВИ продолжают получать 11 394 человека (10 339+ и 1055 КВИ-), из них в стационарах – 1024, на амбулаторном уровне – 10 370.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

в тяжелом состоянии – 86,

в состоянии крайней степени тяжести – 27,

на аппарате ИВЛ – 22.