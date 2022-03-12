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10:23 12.03.2022

Врач назвала причины появления сыпи при «омикрон-штамме»

анализ, омикрон, коронавирус Фото: pixabay
Заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Татьяна Руженцова объяснила, почему появляется сыпь при заражении «омикрон-штаммом», передает Zakon.kz.
Сыпь при заражении штаммом коронавируса «Омикрон» чаще появляется при тяжелом течении болезни, а также у пациентов с хронической сосудистой патологией и склонностью к аллергии. Эпидемиолог Татьяна Руженцова

По словам врача, основной причиной появления сыпи при «Омикроне» является поражение вирусом мелких сосудов. Чаще всего сыпь проявляется в виде розоватых пятен или бугорков различной формы и размеров. Также у большинства пациентов одновременно с сыпью отмечаются выраженные симптомы сезонных респираторных инфекций: слабость, кашель, боли в горле, повышение температуры тела.

По информации ТАСС, чаще других сыпь при «Омикроне» регистрируется у детей до 14 лет и пожилых людей. В большинстве случаев она проходит на фоне проводимой терапии от коронавирусной инфекции, а иногда организм за несколько дней может справиться с инфекцией самостоятельно и высыпания полностью исчезают.

При появлении сыпи необходимо срочно посоветоваться с врачом. Без нужного лечения есть вероятность прогрессирования инфекции с развитием тромботических осложнений, дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности.

Анастасия Стативкина
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