11:20 12.03.2022
Школьник разговаривал с учителем на повышенных тонах в Талдыкоргане
Фото: pixabay
11 марта на уроке биологии ученик 2005 года рождения разговаривал с педагогом на повышенных тонах, выражаясь нецензурной бранью. Учитель обратилась с заявлением в полицию, передает Zakon.kz.
В настоящее время в отношении школьника составлен административный протокол по ст. 434, ч. 1 КоАП РК «Мелкое хулиганство». Решение будет принимать специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних Алматинской области. Пресс-служба Министерства образования и науки РК
В Министерстве образования напомнили, что за действия несовершеннолетних детей предусмотрена ответственность родителей.
В связи с этим возбуждено административное производство по привлечению к ответственности родителей школьника. В установленном порядке также будет рассмотрен вопрос о постановке школьника на учет и оказании ему психологической помощи. Пресс-служба Министерства образования и науки РК