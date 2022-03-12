Школьник разговаривал с учителем на повышенных тонах в Талдыкоргане

В настоящее время в отношении школьника составлен административный протокол по ст. 434, ч. 1 КоАП РК «Мелкое хулиганство». Решение будет принимать специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних Алматинской области. Пресс-служба Министерства образования и науки РК

В Министерстве образования напомнили, что за действия несовершеннолетних детей предусмотрена ответственность родителей.