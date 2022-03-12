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Законодательство РК
11:20 12.03.2022

Школьник разговаривал с учителем на повышенных тонах в Талдыкоргане

учитель Фото: pixabay
11 марта на уроке биологии ученик 2005 года рождения разговаривал с педагогом на повышенных тонах, выражаясь нецензурной бранью. Учитель обратилась с заявлением в полицию, передает Zakon.kz.
В настоящее время в отношении школьника составлен административный протокол по ст. 434, ч. 1 КоАП РК «Мелкое хулиганство». Решение будет принимать специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних Алматинской области. Пресс-служба Министерства образования и науки РК

В Министерстве образования напомнили, что за действия несовершеннолетних детей предусмотрена ответственность родителей.

В связи с этим возбуждено административное производство по привлечению к ответственности родителей школьника. В установленном порядке также будет рассмотрен вопрос о постановке школьника на учет и оказании ему психологической помощи. Пресс-служба Министерства образования и науки РК
Анастасия Стативкина
МОН РК Талдыкорган
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