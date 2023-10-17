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Полиция вмешалась в конфликт между учителем и школьником в Актау

Полиция вмешалась в конфликт между учителем и школьником в Актау Фото: zakon.kz
В Актау на видео попал конфликт между учителем и школьником. Случай произошел 16 октября 2023 года. Ученик пришел на занятия в маске с изображением паука и не захотел ее снимать. Когда педагог попытался вывести ученика из класса, тот оказал сопротивление, сообщает Zakon.kz.

На кадрах видно, как между учителем и школьником произошла потасовка.


Как сообщили в отделе образования, конфликт произошел из–за внешнего вида школьника. Тот принес на занятие маску с изображением паука и отказался ее снимать. Тогда учитель потребовал ученика выйти из кабинета, но он стал сопротивляться, пишет "Лада". 

На видео также слышно, как учитель заверил, что он не бил ученика.

В полиции региона сообщили, что инцидент произошел 16 октября в школе №1 в 14 микрорайоне.

"Учащийся 8 класса во время занятий не прислушивался к замечаниям учителя. По данному факту участковыми инспекторами полиции по делам несовершеннолетних управления полиции Актау установлены личности родителей подростка, проведена профилактическая беседа". ДП Мангистауской области

В полиции отметили, что заявления со стороны преподавателя не поступало.

5 октября 2023 года Казнет облетело видео, как учительница бьет школьника головой об доску. Случай произошел в школе села Жибек жолы Акмолинской области. В полиции региона отреагировали на произошедшее и сообщили, что начато досудебное расследование.

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