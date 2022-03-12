Свобода выражения исключает язык ненависти – Союз журналистов Казахстана
Российско-украинский конфликт вызвал активность во всем мире, в том числе и в казахстанских соцсетях. Отстаивая свои убеждения, многие могут перейти на язык ненависти.
В связи с этим Союз журналистов Казахстана и Международный фонд защиты свободы слова «Адил соз» опубликовал совместное заявление. Zakon.kz публикует полный текст:
Международные стандарты, в частности, Рабатский план действий по запрещению пропаганды национальной, расовой или религиозной ненависти, определяют «ненависть» и «вражду» как проявление глубоких и иррациональных чувств осуждения, враждебности и неодобрения по отношению к целевой группе. То есть: можно ненавидеть какие-то действия или бездействие, – но нельзя ненавидеть народ, нацию, религиозную или иную группу людей по признаку гражданства, национальности, вероисповедания.
Публично выраженная ненависть к кому-либо, особенно в СМИ и социальных сетях, – это, как ни смотри, пропаганда, пусть косвенный, незначительный, но призыв. К чему? Что за этим может последовать на практике? Высказывая свое мнение, об этом нужно думать в первую очередь.
Мы – за открытое обсуждение любых острых вопросов, за полемику и дискуссии. За аргументированные споры, без оскорблений и унижения оппонентов, без угроз и агрессии. Кому нужна цепочка: хаос в головах – хаос в словах – хаос в обществе?
Считаем, что сейчас, как никогда ранее, особенно важно, чтобы журналисты и блогеры, выражая свою позицию, помнили о культуре полемики, уважении к оппоненту и своей ответственности перед обществом.