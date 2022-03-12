Свобода выражения исключает язык ненависти – Союз журналистов Казахстана

Российско-украинский конфликт вызвал активность во всем мире, в том числе и в казахстанских соцсетях. Отстаивая свои убеждения, многие могут перейти на язык ненависти.

В связи с этим Союз журналистов Казахстана и Международный фонд защиты свободы слова «Адил соз» опубликовал совместное заявление. Zakon.kz публикует полный текст: