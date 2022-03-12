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Законодательство РК
13:10 12.03.2022

Крупный наркоканал ликвидировали в Атырау

задержание Фото: КНБ РК
6 марта в Атырау сотрудниками Департамента КНБ задержаны трое казахстанцев, подозреваемых в причастности к региональной поставке наркотиков каннабисной группы, передает Zakon.kz.

7 марта был задержан еще один участник группировки, по предварительным данным, выступавший организатором наркоканала.

В ходе процессуальных мероприятий из незаконного оборота изъято более 61 кг наркотиков марихуана, стоимость которых на черном рынке оценивается на сумму более 60 млн тенге. Пресс-служба КНБ РК

наркотики

Фото: КНБ РК

По данным фактам досудебные материалы зарегистрированы в ЕРДР по ч. 3 ст. 297 УК РК.

Следственным судом Атырауской области в отношении указанных лиц санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.

задержание

Фото: КНБ РК

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