Генпрокуратура опровергла информацию о проведении проверки в отношении Тасмагамбетова

Генеральная прокуратура сообщает, что данные сведения не соответствуют действительности.

Напомним, в социальных сетях распространяется сообщение о якобы проведении проверки межведомственной следственно-оперативной группой Генеральной прокуратуры в отношении Имангали Тасмагамбетова по факту его причастности к хищениям в ТОО «Астана LRT».