13:31 12.03.2022
Генпрокуратура опровергла информацию о проведении проверки в отношении Тасмагамбетова
Фото: Генеральная прокуратура РК
В социальных сетях распространяется сообщение о проведении проверки в отношении Имангали Тасмагамбетова по факту его причастности к хищениям в ТОО «Астана LRT», передает Zakon.kz.
Генеральная прокуратура сообщает, что данные сведения не соответствуют действительности.
Напомним, в социальных сетях распространяется сообщение о якобы проведении проверки межведомственной следственно-оперативной группой Генеральной прокуратуры в отношении Имангали Тасмагамбетова по факту его причастности к хищениям в ТОО «Астана LRT».
Призываем граждан доверять только официальным источникам информации.Пресс-служба Генеральной прокуратуры