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Законодательство РК
13:31 12.03.2022

Генпрокуратура опровергла информацию о проведении проверки в отношении Тасмагамбетова

Имангали Тасмагамбетов Фото: Генеральная прокуратура РК
В социальных сетях распространяется сообщение о проведении проверки в отношении Имангали Тасмагамбетова по факту его причастности к хищениям в ТОО «Астана LRT», передает Zakon.kz.

Генеральная прокуратура сообщает, что данные сведения не соответствуют действительности.

Напомним, в социальных сетях распространяется сообщение о якобы проведении проверки межведомственной следственно-оперативной группой Генеральной прокуратуры в отношении Имангали Тасмагамбетова по факту его причастности к хищениям в ТОО «Астана LRT».

Призываем граждан доверять только официальным источникам информации.Пресс-служба Генеральной прокуратуры
Анастасия Стативкина
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