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14:51 12.03.2022

Владимир Тохтасунов досрочно сложит полномочия депутата Мажилиса

мажилис Фото: parlam.kz
Владимир Тохтасунов подал заявление о досрочном сложении полномочий депутата Мажилиса Республики Казахстан, передает Zakon.kz.

В соответствии со ст. 52 Конституции, п. 3 и 8 ст. 24 Конституционного закона «О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов» Центральная избирательная комиссия постановила, что в связи с подачей заявления наступило основание, влекущее досрочное прекращение полномочий депутата Мажилиса Парламента Владимира Тохтасунова.

В ЦИК уточнили, что представление о досрочном прекращении полномочий депутата Владимира Тохтасунова внесено в Мажилис.

Анастасия Стативкина
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