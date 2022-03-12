Владимир Тохтасунов досрочно сложит полномочия депутата Мажилиса

В соответствии со ст. 52 Конституции, п. 3 и 8 ст. 24 Конституционного закона «О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов» Центральная избирательная комиссия постановила, что в связи с подачей заявления наступило основание, влекущее досрочное прекращение полномочий депутата Мажилиса Парламента Владимира Тохтасунова.