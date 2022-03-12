14:51 12.03.2022
Владимир Тохтасунов досрочно сложит полномочия депутата Мажилиса
Фото: parlam.kz
Владимир Тохтасунов подал заявление о досрочном сложении полномочий депутата Мажилиса Республики Казахстан, передает Zakon.kz.
В соответствии со ст. 52 Конституции, п. 3 и 8 ст. 24 Конституционного закона «О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов» Центральная избирательная комиссия постановила, что в связи с подачей заявления наступило основание, влекущее досрочное прекращение полномочий депутата Мажилиса Парламента Владимира Тохтасунова.
В ЦИК уточнили, что представление о досрочном прекращении полномочий депутата Владимира Тохтасунова внесено в Мажилис.