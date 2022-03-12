Противовирусные препараты способны продлить возраст фертильности женщин – ученые

Как сообщает rg.ru, ученые уверены, что обратить вспять старение яйцеклеток можно, вводя в них противовирусные препараты. По их теории, старение яйцеклеток выражается в том, что со временем в них растет число генетических аномалий. Это значит, что женщина или не может забеременеть, или же беременность не развивается, приводя, например, к выкидышам. Также в старшем репродуктивном возрасте вырастает вероятность рождения детей с генетическими аномалиями.

Анализируя генетические сбои, которые вызывают все эти последствия, израильские ученые пришли к выводу, что механизм атаки на яйцеклетку примерно такой же, как и при воздействии вирусов. И предположили, что можно попробовать использовать противовирусные препараты.

После лабораторных исследований они выяснили, что функции яйцеклеток изменились, и по числу мутаций они стали больше напоминать яйцеклетки молодых особей. Ученые подчеркивают, в ходе эксперимента не проверялось, как происходит оплодотворение «омоложенных» таким образом клеток. Это следующий этап эксперимента.

Но авторы исследования надеются, что если их логика верна, то это позволит существенно продлить возраст фертильности женщин.

Считается, что при беременности 40-летней женщины и старше, ребенок оказывается в группе риска по генетическим заболеваниям. Поэтому даже при процедуре ЭКО женщинам старшего репродуктивного возраста предлагают воспользоваться донорскими яйцеклетками. Если гипотеза израильских ученых верна, и старение яйцеклеток действительно можно остановить медикаментозными методами, то женщины смогут рожать детей с помощью своих яйцеклеток до самого климакса.