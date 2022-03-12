Врач посоветовал метеозависимым людям заняться спортом

В интервью радио Sputnik специалист рассказал, что при сильном похолодании после аномального тепла некоторые люди жалуются на головную боль, усталость и упадок сил. Как заверил терапевт, ничего опасного в таких симптомах нет.

Самочувствие меняется ото дня ко дню. Бывает, что сегодня вы проснулись и вам не очень хорошо, но это не значит, что вы больны. Скорее всего, завтра вам будет лучше, – пояснил он.

Медик призвал в подобных случаях наладить здоровый образ жизни и не прибегать к приему таблеток. Кузьменко считает, что метеозависимым людям полезно заняться физкультурой, ложиться и вставать в одно и то же время, а также правильно питаться.