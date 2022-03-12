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18:19 12.03.2022

Врач посоветовал метеозависимым людям заняться спортом

мужчина Фото: pixabay
Врач-терапевт Филипп Кузьменко дал совет, как избежать упадка сил при изменении метеорологических условий, передает Zakon.kz.

В интервью радио Sputnik специалист рассказал, что при сильном похолодании после аномального тепла некоторые люди жалуются на головную боль, усталость и упадок сил. Как заверил терапевт, ничего опасного в таких симптомах нет.

Самочувствие меняется ото дня ко дню. Бывает, что сегодня вы проснулись и вам не очень хорошо, но это не значит, что вы больны. Скорее всего, завтра вам будет лучше, – пояснил он.

Медик призвал в подобных случаях наладить здоровый образ жизни и не прибегать к приему таблеток. Кузьменко считает, что метеозависимым людям полезно заняться физкультурой, ложиться и вставать в одно и то же время, а также правильно питаться.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Елена Беляева
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