Более ста человек застряли на трассах в Костанайской области из-за непогоды

Сотрудники ДЧС отбуксировали девять автомашин на очищенные участки автодорог.

Спасательные работы проводились на дорогах Камыстинского, Сарыкольского, Наурзумского и Жангельдинского районов, а также вблизи Аркалыка и Житикары.

Особо следует отметить две спасательные операции организованные 12 марта. Сотрудники оперативно-спасательного отряда ДЧС в период с 04:50 до 11:45 эвакуировали 49 человек из восьми легковых автомобилей, оказавшихся в снежном плену на дороге районного значения между городом Аркалык и селом Алуа, 21 пассажира спасатели доставили в Аркалык, остальных разместили в ближайших населенных пунктах. Группа по связям с общественностью ДЧС Костанайской области

Фото: ДЧС Костанайской области

В этот же день в Наурзумском районе, на трассе областного значения в 15 км от с. Дәмді, застряли в сугробах 17 легковых автомобилей и один грузовик. В салонах находились 50 человек (из них семь детей). С 07:10 по 12:15 спасенных граждан сотрудники ОСО доставили и разместили в ближайший пункт обогрева, расположенный в местной школы села Дәмді.