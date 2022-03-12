19:31 12.03.2022
Более ста человек застряли на трассах в Костанайской области из-за непогоды
Фото: ДЧС Костанайской области
Сильный порывистый ветер, обилие осадков и плохая видимость на дорогах 11-12 марта застали 122 человек, в том числе семеро детей, на дорогах в регионе, передает Zakon.kz.
Сотрудники ДЧС отбуксировали девять автомашин на очищенные участки автодорог.
Спасательные работы проводились на дорогах Камыстинского, Сарыкольского, Наурзумского и Жангельдинского районов, а также вблизи Аркалыка и Житикары.
Особо следует отметить две спасательные операции организованные 12 марта. Сотрудники оперативно-спасательного отряда ДЧС в период с 04:50 до 11:45 эвакуировали 49 человек из восьми легковых автомобилей, оказавшихся в снежном плену на дороге районного значения между городом Аркалык и селом Алуа, 21 пассажира спасатели доставили в Аркалык, остальных разместили в ближайших населенных пунктах.Группа по связям с общественностью ДЧС Костанайской области
Фото: ДЧС Костанайской области
В этот же день в Наурзумском районе, на трассе областного значения в 15 км от с. Дәмді, застряли в сугробах 17 легковых автомобилей и один грузовик. В салонах находились 50 человек (из них семь детей). С 07:10 по 12:15 спасенных граждан сотрудники ОСО доставили и разместили в ближайший пункт обогрева, расположенный в местной школы села Дәмді.
Фото: ДЧС Костанайской области