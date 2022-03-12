21:33 12.03.2022
Зангар Нурланулы получил шанс на очередной титул в Словакии
Фото: ktf.kz
Первая ракетка Junior Masters Europe до 14 лет, юный казахстанец Зангар Нурланулы вышел в финал турнира второй категории Baseline Open U14 2022, сообщает Zakon.kz.
Соревнования относятся к серии Tennis Europe, проходящей сейчас в Словакии с участием игроков до 14 лет, отмечает пресс-служба ФТК.
12 марта на стадии полуфинала представитель Туркестанской области крупно обыграл первую ракетку Китая Янхонга Ли со счетом 6:1, 6:1.
Теперь в решающем матче 13-летнему Зангару предстоит сыграть против Зиго Шешко из Словении. Перед финалом одиночки южноказахстанец уже стал чемпионом в парном разряде.
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