Зангар Нурланулы получил шанс на очередной титул в Словакии

Соревнования относятся к серии Tennis Europe, проходящей сейчас в Словакии с участием игроков до 14 лет, отмечает пресс-служба ФТК.

12 марта на стадии полуфинала представитель Туркестанской области крупно обыграл первую ракетку Китая Янхонга Ли со счетом 6:1, 6:1.

Теперь в решающем матче 13-летнему Зангару предстоит сыграть против Зиго Шешко из Словении. Перед финалом одиночки южноказахстанец уже стал чемпионом в парном разряде.

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