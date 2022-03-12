22:06 12.03.2022
Российский самолет подал сигнал тревоги над Казахстаном из-за сообщения о минировании
Фото: pixabay
Следующий по маршруту Санкт-Петербург – Сочи пассажирский самолет Airbus был вынужден подать сигнал тревоги из-за ложного сообщения о минировании, передает Zakon.kz.
В авиационной администрации Казахстана рассказали РИА Новости, что ВС А319 объявил аварийную ситуацию и последовал на Астрахань.
По словам спикера, позже аварийную ситуацию отменили, борт полетел в штатном режиме в Сочи.
Вышел из воздушного пространства Казахстана в 18:50 по времени Нур-Султана в полном порядке, – добавили в аварийной администрации.
Ранее сообщалось, что, пролетая на Казахстаном, Airbus подал сквок general emergency (сигнал тревоги).