Российский самолет подал сигнал тревоги над Казахстаном из-за сообщения о минировании

В авиационной администрации Казахстана рассказали РИА Новости, что ВС А319 объявил аварийную ситуацию и последовал на Астрахань.

По словам спикера, позже аварийную ситуацию отменили, борт полетел в штатном режиме в Сочи.

Вышел из воздушного пространства Казахстана в 18:50 по времени Нур-Султана в полном порядке, – добавили в аварийной администрации.

Ранее сообщалось, что, пролетая на Казахстаном, Airbus подал сквок general emergency (сигнал тревоги).