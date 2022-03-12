В Саудовской Аравии казнили более 80 человек, обвиненных в тяжких преступлениях

Каждый из 81 осужденного обвинялся в различных тяжких преступлениях, среди которых убийство невинных мужчин, женщин и детей, пытки, изнасилования, контрабанда оружия, присяга на верность иностранным террористическим организациям, таким как «Исламское государство» и «Аль-Каида» (обе запрещены в РК), а также хуситам (имеется в виду йеменское мятежное движение «Ансар Аллах»), - цитирует ТАСС заявление министерства внутренних дел королевства.

Как уточняется, каждому из подозревавшихся в совершении преступлений на этапе следствия и на суде «был предоставлен адвокат и гарантировано соблюдение всех прав в соответствии с законодательством Саудовской Аравии». В общей сложности дела рассматривались 13 судьями в три этапа.

Среди казненных по обвинениям за «радикальные убеждения» и терроризм семь граждан Йемена и один сириец. Некоторые из осужденных, по данным МВД, участвовали в деятельности террористических группировок, помогая им в совершении преступлений в зонах региональных конфликтов.

В 2021 году в Саудовской Аравии были казнены 67 человек, в 2020 году - 27, в 2019 году - 185.