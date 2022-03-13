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01:52 13.03.2022

Верблюд вырвался из контактного зоопарка и убил двух человек в США

животное Фото: pixabay
Трагедия произошла в штате Теннесси. Жертвами животного стали 42-летний Бобби Матени и 67-летний Томми Ганн, передает Zakon.kz.

Как сообщает The New York Post, верблюд сначала загнал мужчин в угол, а затем затоптал. Оба погибли от полученных травм на месте.

Когда полицейские переместили одну из жертв в машину скорой помощи, животное вернулось и напало на служебный автомобиль шерифа, после чего правоохранители были вынуждены «пристрелить верблюда для безопасности всех, кто там находился».

Елена Беляева
США
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