01:52 13.03.2022
Верблюд вырвался из контактного зоопарка и убил двух человек в США
Фото: pixabay
Трагедия произошла в штате Теннесси. Жертвами животного стали 42-летний Бобби Матени и 67-летний Томми Ганн, передает Zakon.kz.
Как сообщает The New York Post, верблюд сначала загнал мужчин в угол, а затем затоптал. Оба погибли от полученных травм на месте.
Когда полицейские переместили одну из жертв в машину скорой помощи, животное вернулось и напало на служебный автомобиль шерифа, после чего правоохранители были вынуждены «пристрелить верблюда для безопасности всех, кто там находился».