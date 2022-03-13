Верблюд вырвался из контактного зоопарка и убил двух человек в США

Как сообщает The New York Post, верблюд сначала загнал мужчин в угол, а затем затоптал. Оба погибли от полученных травм на месте.

Когда полицейские переместили одну из жертв в машину скорой помощи, животное вернулось и напало на служебный автомобиль шерифа, после чего правоохранители были вынуждены «пристрелить верблюда для безопасности всех, кто там находился».