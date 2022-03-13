Спасли мужчину и его кота - пожарные в Павлодаре попали на видео

Горели домашние вещи, мебель, бытовая техника.

Пожарные вскрыли входную дверь гидравлическим инструментом. Хозяин квартиры - мужчина 1972 года рождения был без сознания. Ему оказали первую помощь и передали сотрудникам Центра медицины катастроф.

До прибытия пожарных подразделений самостоятельно эвакуировались девять человек. Также сотрудниками Специализированной пожарной части №1 был обнаружен в бессознательном состояний и спасен домашний питомец хозяина квартиры. С помощью дыхательного аппарата на сжатом воздухе произвели искусственную вентиляцию легких и стимулировали подачу воздуха в легкие. Пресс-служба ДЧС Павлодарской области

После ликвидации пожара, спасатели назвали его причину - неосторожное обращение с огнем при курении.

На месте работали: 25 человек личного состава и 7 единиц техники ДЧС Павлодарской области, ЦМК, служба «102». Составлен административный протокол по ч.3 статьи 410 КРКоАП.