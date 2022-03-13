06:30 13.03.2022
Спасли мужчину и его кота - пожарные в Павлодаре попали на видео
Фото: Instagram/pavlodar_tjd
Сообщение о пожаре в одной из квартир дома по адресу Торайгырова 85 в Павлодаре, поступило на пульт 101 11 марта. К месту вызова были направлены силы и средства по повышенному номеру вызова, передает Zakon.kz.
Горели домашние вещи, мебель, бытовая техника.
Пожарные вскрыли входную дверь гидравлическим инструментом. Хозяин квартиры - мужчина 1972 года рождения был без сознания. Ему оказали первую помощь и передали сотрудникам Центра медицины катастроф.
До прибытия пожарных подразделений самостоятельно эвакуировались девять человек. Также сотрудниками Специализированной пожарной части №1 был обнаружен в бессознательном состояний и спасен домашний питомец хозяина квартиры. С помощью дыхательного аппарата на сжатом воздухе произвели искусственную вентиляцию легких и стимулировали подачу воздуха в легкие. Пресс-служба ДЧС Павлодарской области
После ликвидации пожара, спасатели назвали его причину - неосторожное обращение с огнем при курении.
На месте работали: 25 человек личного состава и 7 единиц техники ДЧС Павлодарской области, ЦМК, служба «102». Составлен административный протокол по ч.3 статьи 410 КРКоАП.