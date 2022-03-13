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07:39 13.03.2022

Резервный фонд Украины увеличат в интересах оборонного сектора

Резервный фонд Украины Фото: Facebook/Денис Шмигаль
Резервный фонд Украины будет увеличен на 1,7 млрд долларов. Об этом 13 марта заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе своего видеобращения, сообщает Zakon.kz.

Такое решение уже позволяет оперативно обеспечивать потребности сектора безопасности и обороны, говорится в опубликованном видеозаявлении.

Вчера военнослужащим было перечислено 12,5 млрд гривен на выплату дополнительного вознаграждения во время действия военного положения. А также вчера решением правительства 3,9 миллиарда гривен было направлено на питание ВСУ. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль

Глава правительства сообщил, что Украина обеспечена основными продуктами питания на ближайшие месяцы. Запасы газа составляют 9,5 млрд кубометров, добыча продолжается на всех объектах вне зоны боевых действий.

Премьер назвал работающих украинцев и бизнес «экономическим фронтом».

7 марта власти Великобритании сообщили о намерении выделить $100 млн на поддержку украинской экономики.

Средства пойдут на выплаты зарплат работникам бюджетного сектора и пенсий жителям Украины.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что союзники Североатлантического альянса в Европе должны увеличить свои оборонные бюджеты на фоне ситуации вокруг Украины. Столтенберг также подчеркнул, что альянс ожидает введения антироссийских санкций от всех союзников.

Константин Вноровский
Ситуация в Украине НАТО Столтенберг Йенс Великобритания Украина
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