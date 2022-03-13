Кыргызстан и Таджикистан договорились не применять оружие на границе

Об этом передает 24 kg со ссылкой на Погранслужбу Госкомитета национальной безопасности Кыргызстана.

По ее данным, стороны рассмотрели ряд вопросов по пограничной безопасности, но особое внимание было уделено увеличению количества пограничных инцидентов на совместно охраняемой границе.

Пограничные представители двух государств дали оценку складывающейся обстановке на кыргызско-таджикской границе, отметив проблемы, связанные с несогласованными участками границы, сообщает Погранслужба ГКНБ КР.

По итогам встречи достигнуты следующие договоренности:

принять неукоснительные меры по выполнению межправительственных соглашений и протоколов по взаимодействию и координации усилий, направленных на недопущение инцидентов на приграничных территориях двух стран;

пограничные представители двух республик должны провести разъяснительную работу среди военнослужащих, особо подчеркивая, что при возникновении пограничных инцидентов военнослужащие не должны поддаваться на провокации, обязаны решительно пресекать деструктивные действия лиц, способствующих обострению обстановки на границе;

в целях упреждения и предупреждения конфликтных ситуаций пограничные представители сторон должны осуществлять постоянный обмен информацией о складывающейся обстановке;

военнослужащим двух стран запрещено применять оружие, кроме случаев, предусмотренных требованиями законодательных актов обеих сторон;

все военнослужащие обязаны неукоснительно выполнять требования линии поведения пограничников на кыргызско-таджикской границе;

решено, что вопросы хозяйственной деятельности жителей приграничных территорий двух республик будут рассмотрены на уровне руководителей областей.

Руководители пограничных ведомств Кыргызстана и Таджикистана договорились усилить взаимодействие и создавать благоприятные условия для развития добрососедских отношений.

За сутки на кыргызско-таджикской границе произошли две перестрелки. Утром 10 марта конфликт произошел в местности Тескей Баткенского района. Ночью 11 марта перестрелка была в местности Эки-Таш Баткенского района.