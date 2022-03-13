Психиатр объяснил, чем полезна истерика

В интервью радио Sputnik он подчеркнул, что истеричность сама по себе – это в первую очередь механизм адаптации.

Кто-то уходит в депрессию, кто-то – в панические атаки, а кто-то – в истерику. Это один из вариантов того, как люди приспосабливаются к тем событиям, которые с ними случаются. Краткосрочная истерика может быть безопасна и может быть нужна. Проявить истеричность в моменте, заплакать, проявить эмоции – это возможность выпустить пар, негатив, чтобы его не копить. Врач-психиатр, психотерапевт Евгений Фомин

Одной из форм проявления истерики является смех. Но если выплескивание эмоций затягивается и становится способом взаимодействия с окружающими, есть риск негативных последствий. В этот момент у людей отключается логика, а действия перестают контролироваться.

Когда человек уже не может терпеть то, что происходит, не может терпеть тревогу или стресс, он начинает это упорно проговаривать, эмоционально жестикулируя, повышая голос. Краткосрочная истерика может быть безопасна и может быть нужна. Врач-психиатр, психотерапевт Евгений Фомин

Психиатр посоветовал позволить человеку закончить истерику, а не пытаться ее остановить. Когда эмоции у него поутихнут, лучше всего предложить свою помощь.