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Наука и технологии

Что может дать человеку вера в гороскопы и астрологию

Гороскопы и астрология, что дает людям вера в гороскопы, фото - Новости Zakon.kz от 20.03.2025 17:47 Фото: pixabay
Врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук Ирина Крашкина рассказала, что дает людям вера в астрологию и гороскопы, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, эта склонность может оказывать положительное влияние на жизнь человека.

"Да, вера в гороскопы может реально помогать. Эффект плацебо играет большую роль: если человек верит в то, что гороскоп помогает, это действительно может повысить уровень уверенности и улучшить настроение", – пояснила РИАМО Крашкина.

Эксперт добавила, что позитивные прогнозы и вовсе могут мотивировать людей к действиям.

"Если гороскоп обещает успех в работе или в личной жизни, человек начинает вести себя увереннее, что увеличивает шансы на успех", – отметила специалист.

Крашкина подчеркнула и значение социальных связей.

"Обсуждение гороскопов помогает людям установить контакт, создать эмоциональную связь с другими. Это поддерживает чувство общности и уверенности", – заключила Крашкина.

Отметим, что 20 марта отмечают Международный день астрологии. Эта наука имеет несколько направлений, среди которых в современном обществе наиболее известны два – натальная астрология, изучающая все, что связано с человеком и его судьбой, и аграрная астрология, которая дает рекомендации о том, что и когда нужно сеять.

Об особенностях сегодняшнего дня, 20 марта, рассказала победительница шоу "Битва экстрасенсов. 16 сезон", участница и финалистка проекта "Экстрасенсы. Битва сильнейших" Виктория Райдос.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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