Казахстанская конькобежка стала восьмой в финале Кубка мира

На сайте международного союза конькобежцев указывается, что в забеге на 1500 метров казахстанская спортсменка показала восьмой результат со временем 1:55,26. Это на 2,60 секунды медленнее лидера - японки Михо Такаги.

Соревнования проходят в нидерландском Херенвене.

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