09:52 13.03.2022
Казахстанская конькобежка стала восьмой в финале Кубка мира
Фото: olympic.kz
Казахстанка Надежда Морозова заняла восьмое место на дистанции 1 500 м в финале Кубка мира по конькобежному спорту, сообщает Zakon.kz.
На сайте международного союза конькобежцев указывается, что в забеге на 1500 метров казахстанская спортсменка показала восьмой результат со временем 1:55,26. Это на 2,60 секунды медленнее лидера - японки Михо Такаги.
Соревнования проходят в нидерландском Херенвене.
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