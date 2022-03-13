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09:52 13.03.2022

Казахстанская конькобежка стала восьмой в финале Кубка мира

Конькобежцы, Херенвен, 8-е место Фото: olympic.kz
Казахстанка Надежда Морозова заняла восьмое место на дистанции 1 500 м в финале Кубка мира по конькобежному спорту, сообщает Zakon.kz.

На сайте международного союза конькобежцев указывается, что в забеге на 1500 метров казахстанская спортсменка показала восьмой результат со временем 1:55,26. Это на 2,60 секунды медленнее лидера - японки Михо Такаги.

Соревнования проходят в нидерландском Херенвене.

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Константин Вноровский
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