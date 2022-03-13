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10:32 13.03.2022

Трамп предупредил о риске третьей мировой войны из-за ситуации в Украине

Риск третьей мировой Фото: Instagram/realdonaldtrump
Ситуация вокруг Украины может перерасти в третью мировую войну, потому что «некому поговорить» с руководством России, заявил экс-президент США Дональд Трамп, передает Zakon.kz.

На митинге в штате Южная Каролина политик отметил, что, по его мнению, Россия «не собирается останавливаться» в достижении своих целей, потому что действующая американская администрация не в состоянии поговорить с российскими властями. Трансляцию митинга вел Newsmax TV в YouTube.

Это может привести к третьей мировой войне, я вижу, что происходит. Потому что, если вы думаете, что Путин остановится: будет хуже и хуже, он не примет этого. И у нас некому поговорить с ним, раньше у нас был такой человек — это я. Никто не был так суров с Россией, как я. Экс-президент США Дональд Трамп

По словам Трампа, «США должны дать понять Путину, что у него есть только два выбора – немедленно начать мирные переговоры или встретиться с молниеносными последствиями, в том числе ликвидацией зависимости (Запада) от российских энергоносителей».

Также он отметил, что несмотря на обвинения оппонентов, он удерживал Соединенные Штаты от мировых конфликтов, и добавил, что Америке пора «избавиться от прогнившего и проигравшего истеблишмента внешней политики», иначе может произойти разрушение нации или начаться мировая война.

Бывший президент США считает, что представители Республиканской партии вернут себе власть на президентских выборах в 2024 году.

Промежуточные выборы в Конгресс США пройдут в ноябре. На них будут избираться все 435 членов Палаты представителей и 34 сенатора. В настоящее время в нижней палате Конгресса большинство удерживают демократы, в Сенате установился паритет: каждая из двух партий занимает по 50 мест.

Константин Вноровский
Россия Ситуация в Украине Трамп Дональд США
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