Надаль продлил победную серию сезона до 16 игр

Тем самым четвертая ракетка мира Надаль одержал 16 победу подряд в нынешнем сезоне. Необходимо отметить, что с начала 2022 года 35-летний испанец завоевал титулы на турнирах ATP в Мельбурне и Акапулько, а также стал чемпионом Australian Open, став рекордсменом по количеству выигранных Больших шлемов, на его счету теперь 21 трофей.

В третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе Рафаэль встретится с англичанином Даниэлем Эвансом.

Фото: Instagram/atptour

Тем временем главный соперник Надаля по последним турнирам – российский теннисист Даниил Медведев – одержал первую победу в статусе первой ракетки мира. В матче второго круга «Мастерса» в Индиан-Уэллсе Медведев переиграл чеха Томаша Махача – 6:3, 6:2.

При успешном выступлении на американских кортах Надаль и Медведев могут встретиться только в полуфинале.

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