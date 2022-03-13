11:01 13.03.2022
Надаль продлил победную серию сезона до 16 игр
Фото: Instagram/rafaelnadal
Испанский теннисист Рафаэль Надаль начал свое выступление на Мастерсе в Индиан-Уэллсе с трудной победы, выиграв стартовую игру у американца Стефана Корды – 6:2, 1:6, 7:6, сообщает Zakon.kz.
Тем самым четвертая ракетка мира Надаль одержал 16 победу подряд в нынешнем сезоне. Необходимо отметить, что с начала 2022 года 35-летний испанец завоевал титулы на турнирах ATP в Мельбурне и Акапулько, а также стал чемпионом Australian Open, став рекордсменом по количеству выигранных Больших шлемов, на его счету теперь 21 трофей.
В третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе Рафаэль встретится с англичанином Даниэлем Эвансом.
Тем временем главный соперник Надаля по последним турнирам – российский теннисист Даниил Медведев – одержал первую победу в статусе первой ракетки мира. В матче второго круга «Мастерса» в Индиан-Уэллсе Медведев переиграл чеха Томаша Махача – 6:3, 6:2.
Фото: Instagram/atptour
При успешном выступлении на американских кортах Надаль и Медведев могут встретиться только в полуфинале.
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