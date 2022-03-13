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11:33 13.03.2022

Падение экскаватора в Каспий попало на видео

Работы по поднятию Фото: Кадр из видео/Lada.kz
Видео, на котором работающий экскаватор падает в Каспийское море, появилось в сети, сообщает Zakon.kz.

Экскаватор на платформе накренило во время забора ковша, и машина упала в воду, передает Lada.kz.

Инцидент произошел 12 марта во второй половине дня в морском порту Баутино (Мангистауская область). Водитель не пострадал.

Как рассказали в порту, плавучий экскаватор «Амфибия» упал набок на территории частной компании.

В настоящее время проводятся работы по поднятию экскаватора.

На кадрах видно, что работы проводятся в непогоду. В ДЧС региона сообщали о штормовом предупреждении.

Константин Вноровский
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