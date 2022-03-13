Падение экскаватора в Каспий попало на видео

Экскаватор на платформе накренило во время забора ковша, и машина упала в воду, передает Lada.kz.

Инцидент произошел 12 марта во второй половине дня в морском порту Баутино (Мангистауская область). Водитель не пострадал.

Как рассказали в порту, плавучий экскаватор «Амфибия» упал набок на территории частной компании.

В настоящее время проводятся работы по поднятию экскаватора.

На кадрах видно, что работы проводятся в непогоду. В ДЧС региона сообщали о штормовом предупреждении.