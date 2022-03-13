11:33 13.03.2022
Падение экскаватора в Каспий попало на видео
Фото: Кадр из видео/Lada.kz
Видео, на котором работающий экскаватор падает в Каспийское море, появилось в сети, сообщает Zakon.kz.
Экскаватор на платформе накренило во время забора ковша, и машина упала в воду, передает Lada.kz.
Инцидент произошел 12 марта во второй половине дня в морском порту Баутино (Мангистауская область). Водитель не пострадал.
Как рассказали в порту, плавучий экскаватор «Амфибия» упал набок на территории частной компании.
В настоящее время проводятся работы по поднятию экскаватора.
На кадрах видно, что работы проводятся в непогоду. В ДЧС региона сообщали о штормовом предупреждении.