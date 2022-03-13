На месте пожара в Петропавловске обнаружены тела пяти человек

13 марта 2022 года в 1:07 на пульт 101 ГУ «Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ» ДЧС СКО поступило сообщение о пожаре в четырехквартирном кирпичном жилом доме.

Когда пожарные прибыли, шиферная кровля дома над квартирой и верандой были охвачены пламенем, шел густой дым.

В ходе ликвидации пожара в квартире обнаружили безжизненные тела двух мужчин, 1975 г.р. и 1979 г.р., и двух женщин, 1960 г.р. и 1967 г.р. На веранде лежало тело еще одного мужчины, 1960 г.р. Тела направлены на судебно-медицинскую экспертизу.

Пожар локализован в 1:53 часов, ликвидирован в 2:24. В тушении пожара были задействованы силы и средства четырех пожарных частей города Петропавловск (№1, 2, 3 и 5) в количестве 30 человек личного состава и 6 единиц техники. Тушение проводилось на 3 боевых участках. Пресс-служба МЧС РК

Площадь пожара составила 60 кв.м. В результате пожара веранда и частично кровля квартиры были уничтожены.

По словам представителей МЧС РК, предварительная причина пожара – распитие спиртных напитков, курение в постели. Ущерб устанавливается.

Погибшие к категории социально уязвимых слоев населения не относились, на учете как лица, злоупотребляющие спиртными напитками, не состояли. Со слов очевидцев, погибшие накануне пожара распивали спиртные напитки. МЧС призывает граждан соблюдать правила пожарной безопасности. Пресс-служба МЧС РК