Лучшие даты для заключения брака летом назвала астропсихолог

В интервью 5-tv.ru она отметила, что в июне до 23 числа планета любви и красоты Венера будет двигаться через Тельца. Это значит, что браки, заключенные на этом транзите, дадут семьям впоследствии богатство, любовь, удовольствие и максимальное благосостояние. Наиболее благоприятными днями специалист считает 4, 6, 7, первую половину – 8, 9, 10, 19 и 20 июня.

Астропсихолог уточнила, что союз, заключенный в период транзита движения Венеры в созвездии Рака, будет наполнен вниманием супругов, любовью и заботой друг о друге.

Брак будет наполнен душевной теплотой, а в семье будут достаток любовь и взаимопонимание. Лучшая дата в июле – 21 число, но также допустимы 20, 22, 26 и 27 июля, – добавила Булгакова.

Сообщается, что в августе благоприятных дней в разы меньше, чем в предыдущих месяцах.

Это 3, вторая половина дня, 4 августа и 7, 8, – заключила астропсихолог.