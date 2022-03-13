Гроза, туман и метель ожидаются в Казахстане

На западе, юге Актюбинской области ожидается туман.

На востоке Акмолинской области – низовая метель. Ветер восточный, ночью на северо-востоке области порывы 15-20 м/с.

Днем в северной половине Западно-Казахстанской области ожидается низовая метель. В Уральске днем – низовая метель.

Днем в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются сильные осадки (преимущественно дождь). В горных и предгорных районах – гроза, туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, в горных районах 15-20 м/с. В Шымкенте в конце дня ожидается сильный дождь. Временами гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, порывы 15-20 м/с.

На севере Кызылординской области ожидается туман.

На севере Мангистауской области – туман, гололед.

В южной части Павлодарской области ожидается низовая метель. Ветер северо-восточный, на севере, востоке области порывы 15-18 м/с. В Павлодаре ночью ожидается низовая метель, ветер северо-восточный, порывы 15-18 м/с.

На севере, в центре Карагандинской области ожидаются гололед, низовая метель. Ночью и утром на западе области – туман. Ветер юго-западный, западный, днем в центре, на востоке области порывы 15-20 м/с. В Караганде ожидаются гололед, низовая метель. В Жезказгане утром – туман.

На юге Северо-Казахстанской области ожидается низовая метель. Ветер восточный, ночью на юго-востоке области 15-20 м/с.