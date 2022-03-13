Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
17:47 13.03.2022

Турция не собирается присоединяться к санкциям против России

Анталья Фото: pixabay
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на дипломатическом форуме в Анталье заявил, что санкции не решат военный конфликт между Украиной и Россией, передает Zakon.kz.
Мы считаем, что санкции не решат проблему. Например, закрытие воздушного пространства. Мы не можем его закрыть в соответствии с Конвенцией Монтрё. Это юридическое обязательство, – приводит ТАСС слова Мевлют Чавушоглу.

Отмечается, что 12 марта генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс ожидает от всех своих членов введения рестрикций против Москвы. По его словам, он донес эту позицию НАТО до главы МИД Турции.

Елена Беляева
Россия Ситуация в Украине Турция
Завершено расследование в отношении сахарного завода в Жамбылской области
12.03.2022
Ливень, метель и сильный ветер ожидаются в Казахстане
12.03.2022
Дефицита сахара в Казахстане нет – в Минторговли разъяснили ситуацию
12.03.2022
Авиакомпания Qazaq Air возобновит рейсы в Россию с 13 марта
12.03.2022
Последние недели пребывания фламинго наблюдают жители Мангистауской области
12.03.2022
Главная Топ LIVE Все