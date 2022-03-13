Турция не собирается присоединяться к санкциям против России

Мы считаем, что санкции не решат проблему. Например, закрытие воздушного пространства. Мы не можем его закрыть в соответствии с Конвенцией Монтрё. Это юридическое обязательство, – приводит ТАСС слова Мевлют Чавушоглу.

Отмечается, что 12 марта генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс ожидает от всех своих членов введения рестрикций против Москвы. По его словам, он донес эту позицию НАТО до главы МИД Турции.