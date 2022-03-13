17:47 13.03.2022
Турция не собирается присоединяться к санкциям против России
Фото: pixabay
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на дипломатическом форуме в Анталье заявил, что санкции не решат военный конфликт между Украиной и Россией, передает Zakon.kz.
Мы считаем, что санкции не решат проблему. Например, закрытие воздушного пространства. Мы не можем его закрыть в соответствии с Конвенцией Монтрё. Это юридическое обязательство, – приводит ТАСС слова Мевлют Чавушоглу.
Отмечается, что 12 марта генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс ожидает от всех своих членов введения рестрикций против Москвы. По его словам, он донес эту позицию НАТО до главы МИД Турции.