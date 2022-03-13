«Челси» просит английское правительство смягчить санкции в отношении клуба

В связи с наложенными жесткими санкциями в отношении лондонского клуба попечительский совет и администрация команды просит правительство Великобритании отменить запрет на трансферы и продление контрактов с футболистами, так как это может привести к кадровому дефициту и нарушить принцип спортивной конкуренции, передает The Telegraph.

Также «Челси» может не завершить нынешний сезон АПЛ, так как в настоящее время лондонцы не в состоянии оплачивать услуги персонала, что может привести к закрытию некоторых секторов на стадионе «Стэмфорд Бридж».

Фото: Instagram/chelseafc

Плюс к этому, лондонский клуб не сможет продавать билеты на свои игры. Теперь на домашние матчи «аристократов» смогут попасть только обладатели абонементов и зрители, успевшие приобрести билеты до 10 марта.

Как уже известно, правительство Великобритании ввело санкции против Абрамовича и заблокировало активы российского бизнесмена, в том числе футбольный клуб. Вдобавок к этому 12 марта АПЛ отстранил Абрамовича от руководства командой.

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