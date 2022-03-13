18:57 13.03.2022
Зангар Нурланулы стал абсолютным чемпионом турнира Baseline Open в Словакии
Фото: ktf.kz
Лидер юношеской сборной Казахстана среди игроков до 14 лет Зангар Нурланулы стал абсолютным победителем соревнований второй категории - Baseline Open U14 из серии Tennis Europe в Словакии, сообщает Zakon.kz.
Для 13-летнего представителя Туркестанской области это пятый трофей Tennis Europe в его карьере. Как передает пресс-служба ФТК, в решающем поединке за титул юный казахстанец в трехсетовом драматичном матче за два с половиной часа сломил сопротивление первой ракетки Словении Зиго Шешко со счетом 3:6, 6:2, 7:6 (7:1).
12 марта Зангар в финале этого же турнира, но уже в парном разряде, в дуэте с Зиго Шешко победили Янхонг Ли (Китай)/Ян Растица (Чехия) - 6:2, 7:5.
Конечно, я отпраздную победу, но расслабляться не время, надо продолжать работать. Немного отдохну, а дальше намерен играть турнир суперкатегории в Португалии. Затем в составе сборной поеду в Индию, где нам предстоит сыграть отборочные матчи на юниорский чемпионат мира. Играть за национальную команду для меня очень ответственно. Дебют за сборную будет один из тех моментов, которые я запомню на всю жизнь.Зангар Нурланулы
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