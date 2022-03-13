МИД Франции озвучил новый пакет санкций против России

В этот самый момент готовится новая серия санкций, которые должны быть применимы, начиная с сегодняшнего дня, как только послы (постпреды стран ЕС в Брюсселе) придут к соглашению, чтобы одновременно запретить импорт сталелитейной продукции из России, – сказал глава французского МИД в эфире радиостанции France Inter.

Также теперь запрещены экспорт предметов люкса, любые инвестиции в нефтедобычу и перерабатывающие заводы в России. Кроме того, будет расширен санкционный список олигархов.