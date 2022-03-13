19:19 13.03.2022
МИД Франции озвучил новый пакет санкций против России
Фото: pixabay
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан объявил новый пакет ограничительных мер против РФ, которые, по его словам, начнут действовать с этого воскресенья, передает Zakon.kz.
В этот самый момент готовится новая серия санкций, которые должны быть применимы, начиная с сегодняшнего дня, как только послы (постпреды стран ЕС в Брюсселе) придут к соглашению, чтобы одновременно запретить импорт сталелитейной продукции из России, – сказал глава французского МИД в эфире радиостанции France Inter.
Также теперь запрещены экспорт предметов люкса, любые инвестиции в нефтедобычу и перерабатывающие заводы в России. Кроме того, будет расширен санкционный список олигархов.