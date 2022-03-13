Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
19:19 13.03.2022

МИД Франции озвучил новый пакет санкций против России

Париж Фото: pixabay
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан объявил новый пакет ограничительных мер против РФ, которые, по его словам, начнут действовать с этого воскресенья, передает Zakon.kz.
В этот самый момент готовится новая серия санкций, которые должны быть применимы, начиная с сегодняшнего дня, как только послы (постпреды стран ЕС в Брюсселе) придут к соглашению, чтобы одновременно запретить импорт сталелитейной продукции из России, – сказал глава французского МИД в эфире радиостанции France Inter.

Также теперь запрещены экспорт предметов люкса, любые инвестиции в нефтедобычу и перерабатывающие заводы в России. Кроме того, будет расширен санкционный список олигархов.

Елена Беляева
Россия Ситуация в Украине Франция
Завершено расследование в отношении сахарного завода в Жамбылской области
12.03.2022
Ливень, метель и сильный ветер ожидаются в Казахстане
12.03.2022
Дефицита сахара в Казахстане нет – в Минторговли разъяснили ситуацию
12.03.2022
Авиакомпания Qazaq Air возобновит рейсы в Россию с 13 марта
12.03.2022
Количество заражений COVID-19 продолжает снижаться в Казахстане
13.03.2022
Главная Топ LIVE Все