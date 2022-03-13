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19:51 13.03.2022

Осложнения коронавируса: стоматологи фиксируют наплыв пациентов

инструменты Фото: pixabay
Врач стоматолог-терапевт высшей категории Наталья Кадькалова рассказала о том, что у перенесших коронавирус пациентов могут развиваться различные заболевания полости рта, передает Zakon.kz.

В интервью радио Sputnik она отметила, что чаще всего такие люди жалуются на стоматит. Врач пояснила, что коронавирус в основном влияет на микроциркуляцию в деснах. В результате врачи наблюдают массовый поток пациентов со стоматитами, чего раньше не было. Также сообщается, что лечение стоматита у пациентов после COVID-19 занимает больше времени, чем в обычных случаях.

Кроме того, специалисты заметили долгое заживление десен после хирургического вмешательства, а после удаления зуба - увеличивается с пяти-шести до десяти-четырнадцати дней. Часто происходит и расхождение швов. Из-за этого врачам приходится откладывать операции на неопределенный срок.

По словам Кадькаловой, после COVID-19 часто возникает ксеростомия, то есть сухость полости рта, а также поражение слюнных желез, что потенциально делает человека более уязвимым перед другими инфекциями.

Стоматолог порекомендовала перенесшим КВИ людям уделить пристальное внимание гигиене полости рта, чтобы уменьшить количество патогенных микроорганизмов во рту.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Елена Беляева
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