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20:01 13.03.2022

Задержан Кайрат Сатыбалдыулы – Антикор

Кайрат Сатыбалдыулы задержан Фото: nb.kz
Антикоррупционной службой расследуется уголовное дело по фактам злоупотреблений должностными полномочиями и хищений средств АО «Казахтелеком» в особо крупном размере, передает Zakon.kz.

По подозрению в совершении указанных преступлений задержан и водворен в изолятор временного содержания Кайрат Сатыбалдыулы.

Проверяется причастность Сатыбалдыулы к другим преступлениям, подрывающим безопасность государства.

Расследование продолжается. В соответствии со ст. 201 УПК иная информация не сообщается.

Кайрат Сатыбалдыулы родился в Алматы.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

  • Алма-Атинское высшее общевойсковое командное училище имени И.С. Конева (1990);

  • Высшие курсы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан (1993);

  • Алматинский Государственный университет имени Абая (1998);

  • Евразийский университет имени Л.Н. Гумилева (2002);

  • Атырауский институт нефти и газа (2002).

Трудовой стаж:

  • Заместитель акима города Астаны (1998-2000);

  • Вице-президент ЗАО «Национальная компания «Kazakh Oil» (2000-2003);

  • Первый вице-президент АО «Национальная компания «Қазақстан Темір жолы» (2005-2006);

  • Председатель совета директоров АО «Корпорация «Дуние» (2006-2010);

  • Секретарь партии «Нур Отан» (05.2010-12.2015);

  • Управляющий партнер Alatau Capital Invest (с 2016).

Прочие должности:

  • Президент ОЮЛ «Ассоциации национальных видов спорта Республики Казахстан»;

  • Президент Международной федерации «Көк-Бору»;

  • Председатель ОО «Республиканское движение «Ак орда»;

  • Акционер холдинга АО «Kaspi».

Елена Беляева
Антикор
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