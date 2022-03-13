Задержан Кайрат Сатыбалдыулы – Антикор
По подозрению в совершении указанных преступлений задержан и водворен в изолятор временного содержания Кайрат Сатыбалдыулы.
Проверяется причастность Сатыбалдыулы к другим преступлениям, подрывающим безопасность государства.
Расследование продолжается. В соответствии со ст. 201 УПК иная информация не сообщается.
Кайрат Сатыбалдыулы родился в Алматы.
Образование, специальность (квалификация), лицензии:
Алма-Атинское высшее общевойсковое командное училище имени И.С. Конева (1990);
Высшие курсы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан (1993);
Алматинский Государственный университет имени Абая (1998);
Евразийский университет имени Л.Н. Гумилева (2002);
Атырауский институт нефти и газа (2002).
Трудовой стаж:
Заместитель акима города Астаны (1998-2000);
Вице-президент ЗАО «Национальная компания «Kazakh Oil» (2000-2003);
Первый вице-президент АО «Национальная компания «Қазақстан Темір жолы» (2005-2006);
Председатель совета директоров АО «Корпорация «Дуние» (2006-2010);
Секретарь партии «Нур Отан» (05.2010-12.2015);
Управляющий партнер Alatau Capital Invest (с 2016).
Прочие должности:
Президент ОЮЛ «Ассоциации национальных видов спорта Республики Казахстан»;
Президент Международной федерации «Көк-Бору»;
Председатель ОО «Республиканское движение «Ак орда»;
Акционер холдинга АО «Kaspi».