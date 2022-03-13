Задержан Кайрат Сатыбалдыулы – Антикор

По подозрению в совершении указанных преступлений задержан и водворен в изолятор временного содержания Кайрат Сатыбалдыулы.

Проверяется причастность Сатыбалдыулы к другим преступлениям, подрывающим безопасность государства.

Расследование продолжается. В соответствии со ст. 201 УПК иная информация не сообщается.

Кайрат Сатыбалдыулы родился в Алматы.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

Алма-Атинское высшее общевойсковое командное училище имени И.С. Конева (1990);

Высшие курсы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан (1993);

Алматинский Государственный университет имени Абая (1998);

Евразийский университет имени Л.Н. Гумилева (2002);

Атырауский институт нефти и газа (2002).

Трудовой стаж:

Заместитель акима города Астаны (1998-2000);

Вице-президент ЗАО «Национальная компания «Kazakh Oil» (2000-2003);

Первый вице-президент АО «Национальная компания «Қазақстан Темір жолы» (2005-2006);

Председатель совета директоров АО «Корпорация «Дуние» (2006-2010);

Секретарь партии «Нур Отан» (05.2010-12.2015);

Управляющий партнер Alatau Capital Invest (с 2016).

Прочие должности: