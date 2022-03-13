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22:36 13.03.2022

Грузовик перевернулся в Актау, пострадал водитель

большегруз Фото: очевидцев
ДТП произошло на втором ж/д переезде по дороге в Мангистауский атомный энергокомбинат, передает Zakon.kz.

Как пишет lada.kz, водитель грузового автотранспорта Mercedes при выполнении маневра не вошел в поворот. В результате машина с прицепом опрокинулась.

Пострадал водитель. Он был доставлен в больницу, но после оказания медпомощи отпущен домой.

На водителя составлен административный протокол по части 1 статьи 610 КоАП РК. Нарушение влечет штраф в размере 20 МРП или лишение права управления транспортным средством на срок до шести месяцев.

фура

Фото: очевидцев

Как сообщили очевидцы, на фуре установлены турецкие государственные номерные знаки.

Елена Беляева
Актау
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