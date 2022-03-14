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06:11 14.03.2022

Зимняя Паралимпиада-2022 завершилась в Пекине

Пекин Паралимпиада Фото: pixabay
Первое место в медальном зачете с большим отрывом от всех прочих участников занял Китай с 61 медалью, в том числе 18 золотыми, 20 серебряными и 23 бронзовыми, сообщает Zakon.kz.

Зимние Паралимпийские игры в Пекине завершились в воскресенье, 13 марта. Олимпийский огонь, который погасили около 23:00 по времени Нур-Султана в присутствии председателя КНР Си Цзиньпина, будет снова зажжен через 899 дней – на летних Олимпийских играх в Париже, сообщает Deutsche Welle.

Глава Международного паралимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонс поблагодарил Китай за организацию «захватывающих, безопасных и зрелищных Игр» .

Первое место в медальном зачете с большим отрывом от всех прочих участников занял Китай с 61 медалью, в том числе 18 золотыми, 20 серебряными и 23 бронзовыми.

Украинские спортсмены заработали в Пекине в общей сложности 29 медалей, в том числе 11 золотых, 10 серебряных и восемь бронзовых.

На третьем месте оказались канадцы с 25 медалями: восемью золотыми, шестью серебряными и 11 бронзовыми.

Сборная Казахстана выиграла одну бронзовую медаль и расположилась на 17-м месте в медальном зачете.

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