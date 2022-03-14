Александр Бублик победил теннисиста из «Великой четверки»

Лучший теннисист Казахстана за выход в третий круг американских соревнований переиграл Энди Маррея в двух напряженных партиях – 7:6, 6:3.

Тем самым Александр Бублик взял реванш у именитого соперника за поражение на турнире в Роттердаме в феврале.

Счет в очных встречах между этими игроками стал 2:1 в пользу англичанина, трехкратного победителя турниров Большего шлема.

Энди Маррей, как и Роджер Федерер, Рафаэль Надаль и Новак Джокович, входит в список «Великой четверки теннисистов».

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