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06:40 14.03.2022

Александр Бублик победил теннисиста из «Великой четверки»

Теннис Старт США Турнир Фото: ktf.kz
Казахстанский теннисист Александр Бублик на старте крупного турнира в американском Индиан-Уэллсе обыграл экс-первую ракетку мира британца Энди Маррея, сообщает Zakon.kz.

Лучший теннисист Казахстана за выход в третий круг американских соревнований переиграл Энди Маррея в двух напряженных партиях – 7:6, 6:3.

Тем самым Александр Бублик взял реванш у именитого соперника за поражение на турнире в Роттердаме в феврале.

Счет в очных встречах между этими игроками стал 2:1 в пользу англичанина, трехкратного победителя турниров Большего шлема.

Энди Маррей, как и Роджер Федерер, Рафаэль Надаль и Новак Джокович, входит в список «Великой четверки теннисистов».

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